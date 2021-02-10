TSK ve Azerbaycan Ordusu’ndan gövde gösterisi Türkiye ve Azerbaycan’dan dosta güven, düşmana korku tatbikatı

Kış2021 TürkiyeAzerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, 1 Şubat tarihinde Kars’ta icra edilmeye başlandı. Tatbikat kapsamında, yerli ve milli Metal Mayın Dedektörü “Ozan” ilk kez kullanılırken, ATAK helikopterleri belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

Kış2021 Tatbikatı, 112 Şubat 2021 tarihleri arasında 9’uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars’ta bulunan Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat alanında gerçekleştiriliyor.

Kış2021 Tatbikatı ile birleşik ve müşterek harekatın gerçekleştirilmesi konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini artırmak ile komutakontrol sistemlerinin kış şartlarında iletilmesini sağlamak amaçlanıyor.



Tatbikatta bin 268 asker görev alıyor

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