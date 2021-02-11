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Türkiye ve Azerbaycan askerinden “İglo’da yaşam” faaliyeti

İHA

Türkiye ve Azerbaycan askerinden “İglo’da yaşam” faaliyeti

KIŞ2021 Tatbikatı, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli bin 268 askerin katılımıyla Kars’ta devam ediyor. İki ülke silahlı kuvvetlerine bağlı unsurlar, tatbikat kapsamında hazırlanan senaryolar çerçevesinde sahadaki her türlü koşulu birebir yaşıyor.
Bu kapsamda, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, eksi 17 derecede iglo evlerde yaşam faaliyeti gerçekleştirdi. Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerler, çetin kış şartlarında iglo evlerde omuz omuza beraber uyudu.

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