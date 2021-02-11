Kış-2021 Tatbikatı “Seçkin Gözlemci Günü” başladı

Kars’ta düzenlenen Kış2021 tatbikatı kapsamında “Seçkin Gözlemci Günü”, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile TSK komuta kademesinin katılımıyla başladı.

Bakan Akar ve Bakan Hasanov, beraberlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte “Seçkin Gözlemci Günü”ne katılmak üzere Kars’taki tatbikat alanına geldi. İlk olarak Esas Komuta Yeri'ne geçen Bakan Akar ve Bakan Hasanov, tatbikata ilişkin bilgi aldı. Analiz Grubu Başkanı tarafından tatbikat hakkında yapılan bilgilendirme sonrasında Bakan Akar ile Bakan Hasanov, yeni nesil üniteleri inceledi. Buradaki sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeklerden birini bölerek Bakan Hasanov ile komutanlara ikram eden Bakan Akar, yerli ve milli üretim zırhlı ambulansı da inceledi. Akar ve Hasanov, daha sonra Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Parkuru’na geçti. Burada kış teçhizatlı komandolar tarafından okunan Komando Andı’nı dinleyen Akar ve Hasanov, marşın ardından “Allah Türk komandosunu korusun” dedi.

Komando kolunun teçhizatlarını da inceleyen Bakan Akar ve Bakan Hasanov, Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu'na yönelik tanıtımı izledi. Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Barınma Tesisleri'nde de incelemelerde bulunan Akar ve Hasanov, yapılan yığma iglonun içine girerek incelemelerde bulundu. Daha sonra 1 numaralı seyir yerine geçen Akar, Hasanov ve komutanlar, bu bölgede gerçekleştirilen hava hücum harekatını takip etti.

Öte yandan, Bakan Akar ve Bakan Hasanov başta olmak üzere tatbikata katılan personelin taktığı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının motiflerini taşıyan maskeler dikkat çekti.

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