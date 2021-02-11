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Bakan Akar ile Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov 'Kış-2021 Tatbikatı'nı izledi

DHA

Bakan Akar ile Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov 'Kış-2021 Tatbikatı'nı izledi


Turgay İPEK/KARS, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile TSK komuta kademesi, 'Kış-2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Derin kar ve şiddetli soğuklara yönelik barınma alanlarında incelemelerde bulunan Akar ve Hasanov, igloya girdi, kış teçhizatlı komando kolu tarafından okunan Komando Andı´nı dinledi. Tatbikat alanını gezen Akar ve Hasanov, sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeği de bölerek yedi. 
Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış-2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü'ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı. İlk olarak Esas Komuta Yeri´ne geçen Akar ve Hasanov, burada tatbikata ilişkin bilgi aldı. Analiz Grubu Başkanı tarafından tatbikatın durum özetine yönelik yapılan bilgilendirmenin ardından Akar ve Hasanov, yeni nesil üniteleri inceledi.
'ALLAH TÜRK KOMANDOSUNU KORUSUN'
Buradaki sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeklerden birini bölerek, Zakir Hasanov ile komutanlara ikram eden Bakan Akar, yerli ve milli üretim zırhlı ambulansı da inceledi. Akar ve Hasanov, daha sonra Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Parkuru´na geçti. Burada kış teçhizatlı komando kolu tarafından okunan Komando Andı´nı dinleyen Akar ve Hasanov, "Allah Türk komandosunu korusun" dedi.
Komando kolunun teçhizatını da inceleyen Akar ve Hasanov, Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu'na yönelik yapılan tanıtımı izledi. Derin kar ve şiddetli soğuklarda barınma tesislerini gezen Akar ve Hasanov, yığma iglonun içine girerek incelemelerde bulundu.
Bakanlar Akar ile Hasanov ve komutanlar, daha sonra 1 numaralı seyir yerine geçerek gerçekleştirilen hava hücum harekatını takip etti. Hava hücum harekatıyla düşman hedeflerinin imha edilmesinin ardından tatbikat alanına Türk ve Azerbaycan bayrakları çekildi. Bayrakların renginde sis bombaları atıldı.
Öte yandan Akar ve Hasanov başta olmak üzere tatbikata katılan personelin taktığı, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının olduğu maskeler dikkat çekti.
PARAŞÜTLE ATLADILAR
Tatbikatta, özel kuvvetler personeli de uçaktan paraşütle atlayış gerçekleştirdi. Özel kuvvetler, Azerbaycan ve Türk bayraklarının yanı sıra tatbikata katılan kuvvet komutanlıklarının flamalarını açtı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Turgay İPEK
2021-02-11 14:10:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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