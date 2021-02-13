Kars’ta polisten Kovid-19 ve KADES bilgilendirmesi

Kars’ta polis, turizm merkezi Sarıkamış’ta Kovid19 ve KADES hakkında vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerince Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde vatandaşlara ve otellerin resepsiyonlarındaki görevlilere Korona virüs (Kovid19) ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

TDP ekipleri Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde vatandaşlar bir süre sohbet etti. TDP ekipleri daha sonra Sarıkamış’tan ayrıldı.

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