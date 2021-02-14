Kars’ta Covid-19 denetimleri sürüyor

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Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birçok noktada polis ekiplerince Covid19 denetimi yapıldı. Polis sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan vatandaşları tek tek kontrol ederken, polis noktalarında durdurulan araçlardan izin belgeleri istendi.

Kazımpaşa Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde korona virüs ile mücadele kapsamında "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla polis vatandaşları uyardı. Covid19 hakkında bilgilendirdi. Polis ekipleri ayrıca vatandaşların neden evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince salgınla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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