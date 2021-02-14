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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış Cıbıltepe’de sömestr yoğunluğu

İHA

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta sömestr yoğunluğu yaşanıyor. Pandemi tedbirlerinin alındığı kayak merkezinde kayakseverler gönüllerince kayma imkanı buluyor.

Sarıkamış Cıbıltepe’de sömestr yoğunluğu

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’ta sömestr yoğunluğu yaşanıyor. Pandemi tedbirlerinin alındığı kayak merkezinde kayakseverler gönüllerince kayma imkanı buluyor.
Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Kış turizm merkezlerinden 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde, kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Merkezdeki otellerde doluluk oranı yüzde 85’i bulurken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illerden gelen tatilciler, sarıçam ormanlarıyla çevrili pistlerde kayak, kızak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.
Türkiye’nin birçok yerinde kaydıklarını ifade eden kayakseverler, “8 yıldır bu sporu yapmaktayım. Türkiye’nin çoğu ilinde kaydım. Çoğu dağında kaydım. Ama hiçbirisi Sarıkamış kadar güzel değildi. Sarıkamış kayak pistleri değil Türkiye’nin, dünyanın sayılı pistlerinden birisi, herkese tavsiye ederim. Gelip burada güzelce eğlenip, güzel bir tatil yapabilirler” dedi.
Tatili fırsat bilerek Sarıkamış’a geldiğini belirten vatandaşlar, “Sömestr tatilini fırsat bilerek burada kayma aktivitelerimizi devam ettiriyoruz. Buralar çok güzel herkse öneriyorum. Kayak pisti olarak, kar yapısı olarak, on numara bir yer” diye konuştular.
Öte yandan, çığ tehlikesi bulunmayan ve dünyada Alplerden sonra kristal kara sahip olan Sarıkamış’ta kayakseverler sarıçam ağaçları arasında sevdikleriyle kaymanın keyfini çıkarıyorlar. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı ise 70 santim olarak ölçüldü.

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