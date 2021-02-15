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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve lodos nedeniyle Kars Çayı'nın buzları eridi.

Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'ndan doğan Kars'tan geçtikten sonra Arpaçay Nehri ile birleşen 93 kilometre uzunluğundaki Kars Çayı, geçen yıl aralık ayında soğukların başlamasıyla birlikte buz tutmaya başladı. Ocak ayında yağan kar ve ardından etkili olan Sibirya soğukları sonrası yüzeyi buzla kaplanan Kars Çayı, zemheri olarak bilinen ve kış mevsiminin en ağır geçtiği şubat ayında erimeye başladı. Geceleri en düşük sıcaklığın 0 derece olması ve gündüz sıcaklığının 5 dereceye kadar çıkması Kars Çayı'nın yüzeyini kaplayan buzların erimesine yol açtı. Çay üzerindeki HES'te buzların çözülmesiyle sular coşkulu akmaya başladı.

Kars Çayı'ndan giden sularla beslenen Kars Barajı gölünün yüzeyinde erimeler başladı. Barajın başlangıç noktasında buzların çözüldüğü görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-02-15 09:45:48



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