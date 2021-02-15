Kars Çayı'nın buzları eridi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Çayı'nın buzları eridi

DHA

Kars Çayı'nın buzları eridi


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve lodos nedeniyle Kars Çayı'nın buzları eridi. 
Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'ndan doğan Kars'tan geçtikten sonra Arpaçay Nehri ile birleşen 93 kilometre uzunluğundaki Kars Çayı, geçen yıl aralık ayında soğukların başlamasıyla birlikte buz tutmaya başladı. Ocak ayında yağan kar ve ardından etkili olan Sibirya soğukları sonrası yüzeyi buzla kaplanan Kars Çayı, zemheri olarak bilinen ve kış mevsiminin en ağır geçtiği şubat ayında erimeye başladı. Geceleri en düşük sıcaklığın 0 derece olması ve gündüz sıcaklığının 5 dereceye kadar çıkması Kars Çayı'nın yüzeyini kaplayan buzların erimesine yol açtı. Çay üzerindeki HES'te buzların çözülmesiyle sular coşkulu akmaya başladı. 
Kars Çayı'ndan giden sularla beslenen Kars Barajı gölünün yüzeyinde erimeler başladı. Barajın başlangıç noktasında buzların çözüldüğü görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-02-15 09:45:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hem evi hem işi idare eden koca: Evin direği kadınlarmış
YEREL HABERLER Hem evi hem işi idare eden koca: Evin direği ...
14 Şubat’ta karlar üzerinde meşaleli evlilik teklifi
YEREL HABERLER 14 Şubat’ta karlar üzerinde meşaleli evlilik teklifi
Sarıkamış Cıbıltepe’de sömestr yoğunluğu
YEREL HABERLER Sarıkamış Cıbıltepe’de sömestr yoğunluğu
Kars’ta Covid-19 denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Kars’ta Covid-19 denetimleri sürüyor
Karslı çiftin yarım asırlık aşkı; her işi birlikte yapıyor, karşılıklı türkü söylüyorlar
YEREL HABERLER Karslı çiftin yarım asırlık aşkı; her işi birlikte ...
Karslı çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı
YEREL HABERLER Karslı çiçekçilerde 14 Şubat hazırlığı
Kars’ta polisten Kovid-19 ve KADES bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Kars’ta polisten Kovid-19 ve KADES bilgilendirmesi
Eriyen karlar Kars Çayı’nı taşırmaya başladı
YEREL HABERLER Eriyen karlar Kars Çayı’nı taşırmaya başladı
Kars'ta at binen Rus Olga, cirit atmayı da öğrenecek
YEREL HABERLER Kars'ta at binen Rus Olga, cirit atmayı da öğrenecek