Kars’ta 130 konut satıldı

Kars’ta Ocak ayı itibariyle yaklaşık 130 konutun satışı yapıldı. Türkiye genelinde ise 2021 Ocak ayında 70 bin 587 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kars’ta 2021 Ocak ayı itibariyle 130 konut satılarak el değiştirdi.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Ağrı’da 130 konut, Iğdır’da 101 konut ve Ardahan’da 2021 Ocak ayında 15 konut satış sonucu el değiştirdi.

“Konut satışlarında 22 bin 268 konut ilk defa satıldı”

Öte yandan Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,2 azalarak 22 bin 268 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 746 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 649 konut satışı ile Ankara ve bin 233 konut satışı ile İzmir izledi.

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