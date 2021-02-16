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Karslı çiftçiler, meraya erken çıkmak istiyor

DHA

Karslı çiftçiler, meraya erken çıkmak istiyor


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARSLI çiftçi ve besiciler, 20 Nisan olan meraya çıkma izinlerinin 1 Mart'a alınmasını istiyor. Besiciler, 'Mera Kanunu'na göre hayvanları 20 Nisan´dan 29 Ekim´e kadar merada otlatabildiklerini belirterek, yemden kar etmek için 1 Mart'ta çıkmak ve Kasım'ın 15'ine otlatmaya izin verilmesini istediklerini dile getirdi.
Kars'ın Digor ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki 24 haneli Bayırbağı köyünün 40 bin hektar arazisinde; 1000 küçükbaş ve 300 büyükbaş bulunuyor. Yaklaşık 120 kişinin yaşadığı köyün gelir kaynağını hayvancılık oluşturuyor. Mera Kanunu'nda düzenleme isteyen köylüler, otlatma süresinde düzenleme yapılmasını istiyor. 260 koyunu bulunan Mehmet Ok, "1 Mart´ta hayvanlarımızın dışarıda olması gerekirken biz içeride kalıyoruz. Arazimiz yeterince fazla. 1 Mart'ta kışlaklarımıza gitmemiz gerek. Belli bir tarih sonra zaten biz otlar sarardığı zaman üst tarafa çıkıyoruz. Nisan ayının 20´si deniliyor. Nisan ayının 20´si bize göre çok ters. Bize uygun zaman 1 Mart´tır. 15 Kasım geldiğinde zaten doğumlar başlıyor ve hayvanlarımızı eve çekiyoruz. Mera Kanunu'na göre 50 gün hayvanı geç çıkardık mı, bize külfet getiriyor. Bu süre zarfında hayvanlarımızı ahırda yemle samanla beslemek zorunda kalıyoruz. Havalar ısınıp etraf yeşerdi mi, hayvanı içeride tutmak zor" diye konuştu.
Köyüne dönerek küçükbaş besiciliği yaptığını söyleyen Mehmet Budak ise şunları söyledi:
"Şu anda 400 küçükbaşım var. Bu küçükbaşları sürü şeklinde büyütmek amacıyla aldım ama şu anda benim hayvanım ahırın önünde yem yiyor. Bizim bu köyün merası oldukça geniş, kışlaklarımız var. Ortam yeşermiş ve kar da yok. Hayvanlarımızın şu anda kışlakta otlaması gerekirken biz parayla yem alıp hayvanlarımıza yediriyoruz. Mera Kanunu'nun düzenlenmesini istiyoruz. Mera Kanunu burada uygulandığı için bize yasak getiriyorlar. Halbuki bu yasak bizim için geçerli olmamalı. Çünkü bizim çok geniş arazimiz var. Bu mevsimde hayvanı rahatlıkla otlayabilecek şekilde dışarı salmamız gerekirken şu anda içeride yem vermek zorunda kalıyoruz. Eğer yasaya göre 50 gün uzatılırsa biz bu hayvandan randıman alamayız ve buraları kapatmak zorunda kalırız."DHA-Genel Türkiye-Kars Bedir ALTUNOK
2021-02-16 09:24:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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