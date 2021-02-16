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Kars'ta düşe kalka cirit

DHA

Kars'ta düşe kalka cirit


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde, ata sporu ciridi yaşatmaya çalışan gençlerin karlı zemindeki maçlarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. 5'er kişiden oluşan takımlarla sahaya çıkan gençlerden bazıları, ayakları kayan atlardan düştü. Gençler, müsabakayı düşe kalka tamamladı. 
Ata sporu cirit, Selim ilçesinde gençler tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Cirifin bu haftaki adresi ise Kekeç köyü oldu. Çevre köylerden gelen ciritçiler, köyde buluştu. Ciritçiler, önce atların rahat koşabileceği alan aradı. Lodos ve güneşli hava nedeniyle 2 gündür karların erimesi, sahanın bulunmasını zorlaştırdı. Önceleri köy çıkışındaki alanda oynanan cirit, bu kez köy girişinde yapıldı. Zeminin kaygan olması, ciritçilere zor anlar yaşattı. 5'er kişilik takım oluşturan ciritçilerden bazıları, atların ayaklarının kayması sonucu yere düştü. Heyecanlı geçen müsabakada rakibe isabet ettirilen ciritler, atılan ciridi havada tutan sporcular ve atılan naralar, izleyicileri keyiflendirdi. Atlarından düşen ciritçiler nedeniyle müsabaka düşe kalka tamamlandı.
Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, amaçlarının ata sorunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-02-16 09:27:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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