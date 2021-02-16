Kars’ta polisin ‘şok’ uygulamaları sürüyor

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Kars’ta polis ekiplerince yapılan ‘şok’ uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde birçok noktada aynı anda yapılan ‘şık’ uygulamalarında 412 araç kontrol edilirken, 523 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamada, aranan 4 kişi yakalandı. Ehliyetsiz araç kullanan 2 kişi hakkında işlem yapılırken, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda ayrıca 1 av tüfeği, 3 şarjör, 81 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Uygulamada, 4,53 gram uyuşturucu madde ile 1 uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparata polis ele geçirilerek şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kars’ta polisin yaptığı uygulamalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Polisin bu tür uygulamaları aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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