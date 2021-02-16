Kars Cazibe Merkezi oluyor

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Sarıkamış’ta bulunan Katerine Köşkü yatırımcıların dikkatini çekiniyor. Katerina Köşkü’nün restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Aknonex İnternational firması yetkileri Anıl ve Bülent Güngör’ü makamında kabul etti.

Güngör kardeşler, Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracakları ve yaklaşık 150 kişilik istihdam sağlayacak ağır sanayi tesisi ve Katerina Köşkü’nün restore edilerek turizme kazandırılması için yapacakları yatırlar hakkında Öksüz ile istişarelerde bulundular.

Sıcak sohbet ortamında geçen ziyarette Kars konuşuldu. Güngör kardeşler daha sonra valilikten ayrıldılar.

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