Kars’ta yollar buz pistine döndü

Kars akşam saatlerinde kara teslim oldu. Bir anda bastıran kar ve tipiden yollar buz pistine döndü.

Buzlanan yollarda ise sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlarıyla yokuşu çıkamayan sürücüler bir süre kaydıktan sonra geri dönmek zorunda kaldı. Bazı araçlar ise vatandaşların yardımıyla kaymaktan kurtularak yollarına devam etti.

Kars’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Kar ile birlikte buzlanan yollarda çok sayıda araç kaldı. Kayan araçlar ise kameralara yansıdı. Buzlanan yollarda Atatürk Caddesi yokuşunda kalan araçların bir kısmı geri dönmek zorunda kalırken, birçok araç ise vatandaşların yarımıyla yokuşu çıktı.

Atatürk Caddesi kalan çok sayıda araç vatandaşlar tarafında yola kül dökülmesiyle kaymaktan kurtuldu. Kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

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