Kars’ta eğitime kar engeli

Kars'ta kar yağışı ve tipiden dolayı eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayıldı.



Kentte akşam saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ve tipiden dolayı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken eğitim öğretime ara verildi. Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 18.02.2021 Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Öte yandan Kars’ta kar yağışı ve tipi aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.