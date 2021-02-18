Kars’ta beyaz esaret 75 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipiden 75 köyün kentle bağlantısı kesildi. Kentle bağlantısı kesilen köylerin yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kars’ta kar yağışı ve tipiden merkeze bağlı 5, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 16, Digor’da 11, Kağızman’da 11, Sarıkamış’ta 8, Selim’de 7 ve Susuz’da 14 olmak üzere toplam 75 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Bir çok nokta yürütülen çalışmalara zaman zaman etkili olan tipiden dolayı aksıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri öncelikle kapalı bulunan grup köy yollarını açıyor. Yürütülen çalışmalarla köy yollarının ulaşıma açılması sağlanıyor.

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