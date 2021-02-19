Selim’de bir köy karantinaya alındı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Kars’ın Selim ilçesinde bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Yalnızçam köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Öte yandan Yalnızçam köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

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