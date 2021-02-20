Kars’ta 'yalancı bahar' sona erdi Soğuktan akarsular buz tuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta 'yalancı bahar' sona erdi Soğuktan akarsular buz tuttu

İHA

Kars’ta 'yalancı bahar' sona erdi Soğuktan akarsular buz tuttu

Kars’ta yaklaşık 10 gündür etkili olan sıcak ve bahar havası kar yağışının ardından sona erdi. Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştü kentte akarsular buz tuttu.
8 ayı kış olan Kars’ta vatandaşlar son yılların en sıcak Şubat ayını yaşadı. Şubat’ta yağmur yağması ve hava sıcaklığının 56 dereceyi görmesi vatandaşları sokaklara dökerken, kentte yaşanan ‘yalancı bahar’ önceki gün kar yağışıyla birlikte son buldu.
Kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 13’lere düştüğü Kars’ta akarsular buz tutarken, vatandaşlar da yeniden kışlık giysilerini giymeye başladı. Kışın geriye geldiği kentte cadde ve sokaklarda oluşan buzlar, akarsuların yeniden buzla kaplanması etkili olan soğuğun şiddetine gözler önüne serdi.
Kars’ta bahar havasının sona erdiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars’ta yaklaşık bir haftadır yalancı bahar etkiliydi. Yani hava sıcaktı, herkes baharın geldiğini düşünüyordu. Oysa Kars’ta 8 ay kıştır. Kış henüz geçmiş değil, bitmiş değil. Önceki gün kar yağmasıyla birlikte artı 56 derecede seyreden hava sıcaklığı eksi 1516 dereceye düştü. Kars Çayı’da soğuk havadan dolayı tamamen dondu. Kars’ta Kars’ta kış Nisan, Mayıs ayı sonlarına doğru biter, Kars’ta kış bitmez, 8 ayı kış bu şehrin” dedi.
Öte yandan Kars’ta hava sıcaklığı akşam eksi 17 derece ölçülürken, sabah termometreler eksi 13 dereceyi gösterdi. Kentte soğuk hava önümüzdeki günlerde de etkili olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kış tatbikatına katılan Azerbaycanlı askerler evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Kış tatbikatına katılan Azerbaycanlı askerler ...
Kars’ta polisten ışıklı ve sesli uyarı denetlemesi
YEREL HABERLER Kars’ta polisten ışıklı ve sesli uyarı denetlemesi
Kars’ta Özel idare ekipleri kapalı yolları tek tek açtı
YEREL HABERLER Kars’ta Özel idare ekipleri kapalı yolları tek tek ...
Selim’de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Selim’de bir köy karantinaya alındı
Başkan Altun’un Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Altun’un Regaip Kandili mesajı
Kars'ta gelişi güzel park edilen araçlar trafiği aksatıyor
YEREL HABERLER Kars'ta gelişi güzel park edilen araçlar trafiği ...
Kars’ta beyaz esaret 75 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kars’ta beyaz esaret 75 köy yolu kar ve tipiden ...
Kars'ta eğitime kar arası
YEREL HABERLER Kars'ta eğitime kar arası