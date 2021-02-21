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Bingöl'de yaralı bulunan kurt, Kars´ta tedaviye alındı

DHA

Bingöl'de yaralı bulunan kurt, Kars´ta tedaviye alındı


Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA) BİNGÖL´ün Genç ilçesinde kara yolunda yaralı halde bulunan ve bir aracın çarptığı tahmin edilen kurt, ayakları ile kaburgasında kırık tespit edilmesi üzerine gönderildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Kars İl Şube Müdürlüğü Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´nde tedavi altına alındı.
Genç ilçesinde, 17 Şubat günü, kara yolunda yaralı kurdu görenler, 'Genç İçin Bir Saat Derneği' üyesi Aydın Tutkal'a bilgi verdi. Kurdun yanına giden Tutkal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile jandarmayı aradı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alırken, yaralı kurt DKMP ekiplerince Bingöl Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Ayakları ile kaburgasında kırık olduğu tespit edilen kurt, ileri tetkik ve tedavi için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Kars İl Şube Müdürlüğü Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´ne gönderildi. Akşam saatlerinde Kars´a gelen kurda, araçtan indirilmeden önce sağlık kontrolü yapıldı ardından da uyanma ihtimali üzerine önlemler alındı. Merkezin görevlisi veteriner hekim kontrolünde dikkatli şekilde alınarak sedyeye konulan yaralı kurt, muayeneye alındı. Kurdun tedavisi sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-02-21 08:14:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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