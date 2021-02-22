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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Digor’da HİS göleti yapılacak

İHA

Digor’da HİS göleti yapılacak

Kars’ın Digor ilçesinde DSİ tarafından hayvan sulamasında kullanılacak HİS göleti yapılacak.
Devlet Su İşleri (DSİ) Kars Bölge Müdürlüğü’nce Digor Yaylacık köyü HİS Göleti işine ait sözleşme, Bölge Müdür Vekili Bölge Müdür Yardımcı Sebahattin Şamcı ile yüklenici firma adına Şahan İdikurt arasında imzalandı.
Söz konusu iş kapsamında Kars ili Digor ilçesi Yaylacık köyünde temelden yüksekliği 15,50 metre olan kil çekirdekli homojen dolgu tipinde ve 20.703 metreküp rezervuar hacmine sahip 1 adet hayvan içme suyu göleti yapılacak.
Göletin yapımına inşaat sezonuyla birlikte başlaması bekleniyor.

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