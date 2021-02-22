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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Barajı 475 bin dekar tarım arazisine can suyu olacak

İHA

Kars Barajı 475 bin dekar tarım arazisine can suyu olacak

Kars Barajı, Kars ve Digor ovalarında 475 bin dekar tarım arazisine can suyu olacak. 21 kilometre uzunluğundaki sulama iletim hattı tamamlandığında Kars’ta sulu tarıma başlanacak.
Kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle hayata geçirilen ve 2018 yılından itibaren su tutmaya başlanan Kars Barajı sayesinde, Kars ovasında 260 bin dekar, Digor ovasında 215 bin dekar olmak üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız borulu sistem sulama şebekesiyle sulanması sağlanacak.
Kars barajında depolanacak 182 milyon metreküp su, 21 kilometre uzunluğundaki sulama iletim hattının da tamamlanmasıyla birlikte Kars ve Digor ovalarında bulunan tarım arazilerini canlandıracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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