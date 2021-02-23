Şehit ve gazi ailelerinden aidat alınmıyor

Kars Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ertaş, 100’ün üzerinde tarımla uğraşan şehit ve gazi yakını olan çiftçilerden oda aidatı ücreti almadıklarını belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Merkez Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararı Kars’ta uyguladıklarını ifade eden Ertaş, “Yani ülkesi için canını feda eden ve şehit olan gazi olan insanların, hem canından olurken, hem de parasını almak bize yakışmaz” dedi.

Kars’ta odalarına kayıtlı tarımla uğraşan 100’ün üzerinde çiftçinin bulunduğunu belirten Başkan Adem Ertaş, şehit ve gazi yakınlarının oda aidat almadıklarını söyledi.

Adem Ertaş, “Biz kurum olarak Kars Ziraat Odası ve Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanlığı olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şehit ve gazi yakınlarından aidat almamaktayız. Yani ülkesi için canını feda eden ve şehit olan gazi olan insanların, hem canından olurken, hem de parasını almak bize yakışmaz. Biz ülkemize hizmet eden bu insanların karşılığında aidat almadan işlemlerini yapıyoruz. Bizim kurumumuzda herhangi bir aidat yok” dedi.

Öte yandan Kars Ziraat Odası Başkanlığı’na şehit ve gazi yakını kayıtlı üyeler odaya gelerek işlemlerini kısa sürede yaptırdıklarını kaydettiler.

Başkan Adem Ertaş’a teşekkür eden Kıbrıs gazisi oğlu Kerem Alp, “Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bunun Kars’ta diğer oda başkanlarına da örnek olmasını temenni ediyorum. Şehit ve gazi yakınlarından oda aidatı alınmıyor” diye konuştu.

Kars’ta tarımla uğraşan Ziraat Odası Başkanlığı’na kayıtlı şehit ve gazi yakını çiftçiler odaya gelerek kısa sürede işlemlerini yaptırarak evlerinin yolunu tutuyor.

Kars Ziraat Odası Başkanlığı’nın yapılan uygulamanın diğer odalara örnek olması bekleniyor.

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