Susuz Şelalesi’nin çehresi değişecek

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Susuz Kaymakamlığı’nca "Susuz Şelalesi Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi ve Kapasite Artırımı" projesinin ihalesi yapıldı.

2021 yılı sonu tamamlanması planlanın projeyle Susuz Şelalesi’nin olduğu bölgeye 1 tek katlı kafeterya binası, 3 kamelya ve çevre düzenlemesi yapılarak vatandaşların hizmetine açılacak.

Susuz Kaymakamlığı, kalkınma ajansı ve İl Özel İdaresi destekleriyle "Susuz Şelalesi Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi ve Kapasite Artırımı" projemizin ihalesi Susuz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından ihalesi yapılırken, proje kapsamında; 1 adet tek katlı kafeterya binası, 3 adet kamelya ile birlikte çevre düzenlemesi yapılarak yeni bir rekreasyon alanı Susuz’a kazandırılacak.

Yapılacak sosyal alan ve eklentileri sayesinde Susuz için doğa turizmine katkı sağlayacak yatırımları teşvik etmesi, günlük yaşamda yorulan vatandaşların sosyal mekanlar ve dinlenme imkanı sunarak turizme katkı sağlanması hedefleniyor.

Projenin mevsim şartlarının el vermesi ile 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine açılacak.

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