‘Kar Kaplanları’nın zorlu mesaisi devam ediyor

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Ağır kış şartlarının sürdüğü Kars’ta Aras Edaş’ın ‘Kar Kaplanları’nın çalışmaları gecegündüz aralıksız sürüyor.

Vatandaşların kış günü elektriksiz kalmaması için büyük çaba sarf ederek metrelerce yükseklikteki direklerde çalışmalarını sürdüren Aras Edaş’ın ‘Kar Kaplanları’ Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Bayburt, Iğdır ve Erzincan binlerce abonelikle milyonlarca vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü kentte ekipler zorlu arazide vatandaşa kesintisiz ekipler ulaştırmanın sevincini yaşatıyor.

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