Selim’de cirit tesisleri hizmete giriyor

Kars’ın Selim ilçesinde yapımı tamamlanan Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi (Cirit Tesisleri) hizmet giriyor.
Cirit Tesisleri kentte kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlayacak. Ayrıca kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarının sağlanması hedefleniyor.
Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde her yaştan vatandaşların özellikle gençler, çocuklar ve engelli bireyler, sosyalleşebilecek ve atlı spor faaliyetlerine katılabilecek.
Engelli vatandaşların için Atlı Terapi Merkezi oluşturularak aileleriyle sağlıklı günler geçirmeleri sağlanacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.