Kars’ta modern hayvancılık yapılacak

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Doğu Anadolu'nun tek modern hayvancılık bölgesi Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde, besi işletme ve sanayi parsellerinin tahsisi devam ediyor.

Kars Besi OSB’de 147 hektar arazide; 50 adet 50, 50 adet 100 ve 15 adet 250 başlık besi işletme alanı yer alıyor.

8 Adet 50 Başlık, 9 Adet 100 Başlık, 3 Adet 250 Başlık Besi İşletme Alanı yatırımcılara tahsis edildi. Et entegre tesisi kurulması için 1 Adet Sanayi Parseli yatırımcısına tahsis edildi.

Öte yandan Kars’ta besicilikle yapan vatandaşlar Kars Besi Organize Sanayi Bölgesi’ne davet edildi.

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