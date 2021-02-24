Kars’ta modern hayvancılık yapılacak

Doğu Anadolu'nun tek modern hayvancılık bölgesi Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde, besi işletme ve sanayi parsellerinin tahsisi devam ediyor.
Kars Besi OSB’de 147 hektar arazide; 50 adet 50, 50 adet 100 ve 15 adet 250 başlık besi işletme alanı yer alıyor.
8 Adet 50 Başlık, 9 Adet 100 Başlık, 3 Adet 250 Başlık Besi İşletme Alanı yatırımcılara tahsis edildi. Et entegre tesisi kurulması için 1 Adet Sanayi Parseli yatırımcısına tahsis edildi.
Öte yandan Kars’ta besicilikle yapan vatandaşlar Kars Besi Organize Sanayi Bölgesi’ne davet edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.