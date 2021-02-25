Kars’ta ruhsatsız silah operasyonu

Kars’ta jandarma ekiplerince düzenlenen eşzamanlı operasyonda 5 silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı ve Selim İlçe Jandarma Komutanlığı’nca Selim’e bağlı Katranlı mevkiinde önceden tespit edilen 3 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerince yapılan aramada, 1 adet piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 168 adet mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Muhafaza altına alınan silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi. Olayla ilgili şüpheli 3 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.