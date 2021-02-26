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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafkas Üniversitesi bahar yarıyılı öğretim planlamasını yaptı

İHA

Kafkas Üniversitesi bahar yarıyılı öğretim planlamasını yaptı

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) 20202021 eğitimöğretim yılı bahar yarıyılı öğretim planlamasını yaptı.
KAÜ Korona virüs (Kovid19) salgınının yayılımının önlenmesi, bu salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılması amacına yönelik alınan önlemler kapsamında, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” Rehberi ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda, 20202021 eğitimöğretim yılı bahar yarıyılında eğitim yöntemleri doğrultusunda Üniversite Senatosu’nun karar aldı.
Kafkas Üniversitesi Senatosu’nun almış olduğu karara göre birimlerde yapılacak eğitim şeklini açıkladı. Senato kararının alındığı tarihten sonra ilgili Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından pandemi seyrine göre herhangi bir takvim değişikliği yapıldığı veya benzeri kararlar alındığı taktirde eğitim şekli yeniden değerlendirilerek gerekli duyurular yapılacağı durusu yapıldı.
KAÜ’de 20202021 eğitimöğretim yılı bahar yarıyılı şöyle sıralandı.
Fen Bilimler Enstitüsü Karma (Yüzyüze+Çevrimiçi), Sağlık Bilimler Enstitüsü Karma (Yüzyüze+Çevrimiçi), Sosyal Bilimler Enstitüsü Online, Veteriner Fakültesi Karma (Yüzyüze+Çevrimiçi), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Karma (Yüzyüze+Çevrimiçi),Tıp Fakültesi Karma (Yüzyüze+Çevrimiçi), Dış Hekimliği Fakültesi Online, Dede Korkut Eğitim Fakültesi Online, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Karma (Yüzyüze+Çevrimiçi), Kağızman Meslek Yüksekokulu Online, Kars Meslek Yüksekokulu Karma (Yüzyüze+Çevrimiçi), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Online, İlahiyat Fakültesi Online, Güzel Sanatlar Fakültesi Karma (Yüzyüze+Çevrimiçi), Sarıkamış Turizm Fakültesi Online, MühendislikMimarlık Fakültesi Online, Fen Edebiyat Fakültesi Online, Devlet Konservatuvarı Karma (Yüzyüze+Çevrimiçi), Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Online,Yabancı Diller Yüksekokulu Online, Susuz Meslek Yüksekokulu Online, Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Online, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karma (Yüzyüze+Çevrimiçi), Adalet Meslek Yüksekokulu Online, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Karma (Yüzyüze+Çevrimiçi), Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Online, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Online olarak eğitim verilecek.

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