Kars’ta Covid-19 denetimleri sürüyor

Kars’ta Korana virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce denetimler aralıksız devam ediyor.
Kars Valisi Türker Öksüz’ün talimatlarıyla oluşturulan ekipler, umuma açık yerlerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen konularına uyulması istendi.
Ekipler, pazar yerinde hem satış yapan esnafa hem de alışveriş yapan vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.
“Kars’ta esnaf 1 Mart’ı bekliyor”
Kars’ta oluşturulan ekiplerin kent genelinde denetimlere devam edeceği öğrenilirken, esnaf ise 1 Mart’ı dört gözle bekliyor. Pandemi nedeniyle aylardır kapalı olan esnaf, 'kademeli normalleşme' açıklamalarıyla birlikte dükkan açma umudunu 1 Mart tarihine bıraktı. Kafe ve lokantalarının kademeli olarak 1 Mart tarihinde açılmasını bekleyen küçük esnaf hazırlıklara başladı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.