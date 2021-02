Kars’ta polis hırsızı ayak izinden yakaladı

Kars’ta 8 ayrı ikametgahtan ziynet eşyaları, elektronik malzemeler ve para çalan 1 kişiyi polis olay yerinde bıraktığı ayak izinden yakaladı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarına noktayı koydu. Yenişehir, Şehitler ve Örnek Mahallerinde gerçekleşen hırsızlık olayları polisi harekete geçirdi. Ziynet eşyaları, elektronik cihazlar ve para çalınması olayını araştıran polis, şüphelinin bıraktığı ayak izinden yola çıktı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin S.O. olduğu tespit edildi. Polis düzenlendiği operasyonda S.O.’yu evinde çaldığı malzemelerle birlikte kıskıvrak yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen S.O. buradaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından da adliyeye sevk edildi.

Adliye’ye sevk edilen S.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.