Kars’ta hakkında silahlı yağma suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi polisin çalışmasıyla Iğdır’da yakalandı.
Kars’ta hakkında 1 işyerinde silahlı yağma suçundan arama kararı bulunan Ö.F.Ö. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmayla Iğdır’da olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü Iğdır Emniyet Müdürlüğü ile bağlantıya geçti. Her iki ilin Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak düzenlediği operasyonda hakkında 13 yıl, 7 ay ve 10 gün hapis cezası bulunan Ö.F.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Ö.F.Ö. Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Ö.F.Ö. Kars Adliye Sarayı’na sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.