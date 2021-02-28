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İstanbul'dan döndüğü Kars'taki köyünde hayvancılığa başladı, 'Huzur buldum' dedi

DHA

İstanbul'dan döndüğü Kars'taki köyünde hayvancılığa başladı, 'Huzur buldum' dedi


Bedir ALTUNOK/ KARS (DHA)KARS'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünden iş ve daha iyi yaşam hayaliyle 2008 yılında göç ettiği İstanbul'da umduğunu bulamayan Barış Özbaş (30), yaklaşık 12 yıl sonra geri döndüğü köyünde hayvancılık yapmaya başladı. Kardeşi Bayram Özbaş ile birlikte 14 buzağıyla başladıkları hayvancılıkta, 60 büyükbaş sayısına ulaşan Barış Özbaş, "İstanbul'da kalsaydım bunların hiçbirini yapamazdım. Çünkü İstanbul'da yaşam çok zor. İyi ki köyüme dönmüşüm. İstanbul'da başaramazdım ama burada başardım" dedi. 
Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde yaşayan Barış Özbaş, 2008 yılında iş bulabilmek umuduyla İstanbul'a göç etti. Yaklaşık 5 yıl süreyle tekstil firmasında daha sonra da çeşitli sektörlerde çalışan Barış Özbaş, iş ve daha iyi yaşam amacıyla gittiği İstanbul'dan umduğunu bulamayınca eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Eylül 2019'da Kekeç köyüne geri döndü. Barış Özbaş, kardeşi Bayram Özbaş ile birlikte besicilik yapmaya karar verdi. 14 buzağı alarak işe başlayan Özbaş kardeşler, yulaf ve buğday ekimi yaptı. Bir yıl içerisinde 60 büyükbaş sayısına ulaşan kardeşler, köylerine bir de ahır yaptı. Hayvancılıkta yatırımlarını sürdüren Özbaş kardeşler, iş umuduyla büyük kentlere göç edenlerin köylerine geri dönmesini tavsiye etti.
GENÇLERE KÖYÜNÜZE DÖNÜN ÇAĞRISI
Gençlere köylerine dönüp, hayvancılık yapmalarını tavsiye eden Barış Özbaş, "Yaklaşık 12 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra köyüme dönmeye karar verdim. Çok mantıklı bir karar verdiğimi düşünüyorum. Büyükşehirlerde olan gençler, köylerine gelsinler, hayvancılık yapsınlar, çiftçilik yapsınlar. Emin olsunlar ki şehirde kazanamayacakları parayı köylerinde kazanacaklar. Çünkü buralar ata topraklarımız. Köyüme döndüğümde ufak bir sermayem vardı ama bir yıl içerisinde çok güzel işler yaptım. Ben bu işe 14 buzağıyla başladım. Sonra sayı 30'a ulaştı. Hayvancılık para etmeye başlayınca ben de işimi daha da geliştirdim. Buraya hayvanlarım sığmayınca başka bir ahıra da hayvan bıraktım. Bu ahırı da yeni yaptırdım. Hiçbir destek almadan kendi imkanlarımla yaptırdım. İstanbul'da kalsaydım bunların hiçbirini yapamazdım. Çünkü İstanbul'da yaşam çok zor. Sigortalı iş, asgari ücret bunlar bile bulunduğunuz yere göre geçiminizi değiştiriyor. İyi ki köyüme dönmüşüm. İstanbul'da başaramazdım ama burada başardım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-02-28 09:33:22

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