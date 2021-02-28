Kars’ta kapalı köy yolları açılıyor

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Kars’ta yüksek kesimlerde etkili olan tipiden dolayı kapanan köy yolları açıldı.

Kars’ta yüksek kesimlerde etkili tipi köy yollarını ulaşıma kapatıyor. Ulaşıma kapanan köy yolları İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince yürütülen çalımlarla açılıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı Ulaşım Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri Arpaçay’da yollarlı kapalı bulunan Dağköy, Kardeştepe köyü, Melihköy, Taşlıağıl ve Bozyiğit köylerinde yapılan çalışmalarla kentle bağlantısı kesilen yollar yeniden ulaşıma açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekiplerinin köy yollarında karla mücadele çalışmalarının devam edeceği öğrenildi,.

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