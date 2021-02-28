Kars’ta Covid-19 sessizliği

Kars’ta Korona virüs (Covid19) sessizliği hakim. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, sokakları sessiz bıraktı.
Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkama kısıtlamasına tam destek veren vatandaşlar evlerinde kaldı.
Sessiz kalan sokaklarda belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlartemizliğini yaptı. Hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu kentte sokaklar sessizliğe büründü.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, Covid19 vaka sayılarının düşmesine katkı sağlıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.