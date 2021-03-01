Kars’ta Mart’ın ilk gününde kar sürprizi

Kars’ta etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece sabaha doğru başlayan kar yağışı sonra etraf yeniden beyaza büründü.
Sabah erken saatlerinde evlerinden çıkarak işlerine giden vatandaşlar ise Mart’ın ilk gününde kar sürprizi ile karşılaştı. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü kentte belediye temizlik işçileri kaldırımlarım karını temizledi.
Öte yandan güne kar ile başlanan Kars’ta trafik ekipleri kent dışına çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının aralıklarla etkili olacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.