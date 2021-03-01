Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu

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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS´ta cirit atı 'Poyraz´ müsabaka öncesi ahırdan çıkar çıkmaz karların üzerine yuvarlandı. O anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde cirit atı `Poyraz´ın, şaha kalktığında ön ayaklarını birbirine vurması, ilginç görüntüler oluşturdu. Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü´nün meşhur atı `Poyraz', karların üzerinde uzun süre yuvarlandı. Kulüp Başkanı Selçuk Başkaya, atının karda oyun oynamayı çok sevdiğini ve böylelikle rahatladığını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-03-01 10:44:47



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