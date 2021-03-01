Kars’ta, tabelalar magandaların hedef tahtası oldu

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta köylerin tabelalar magandaların hedef tahtası haline geldi.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale, Kıraç, Hasançavuş ve Koçköyü yolu üzerinde bulunan bazı uyarı tabelaları özellikle geceleri kimliği belirsiz magandalar tarafından açılan ateş sonucu hasar görüyor. Adeta hedef tahtasına haline gelen tabelalar adeta delik deşik olmuş.

Magandalar tarafından tabelalara yapılan çirkin saldırı bir yandan devleti zarara uğratırken, bir yandan da yolları kullanan sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.