Jandarma’dan erken yaşta zorla evlilik bilgilendirmesi

Kars’ta Jandarma, erken yaşta zorla evlilik ile ilgili seminer düzenledi

Kars İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Suçları Kısım Amirliğince Kars Valiliği “Erken Yaşta Evlilikle Mücadele İl Eylem Planı” kapsamında; asayiş olaylarının azaltılması ve okula gönderilmeyen çocukların okula devamlarının sağlanması amacıyla veliler ve öğretmenler bilgilendirildi.

Jandarma’nın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin katılımıyla Halefoğlu Köyü’nde görev yapan öğretmenlere ve vatandaşlara ortaklaşa düzenlendiği seminerde “Erken Yaşta Evlilikle Mücadele İl Eylem Planı” çerçevesinde bilgi verildi. Toplantı sonrasında jandarma öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okutulması ve erken yaşta zorla evlendirilmemeleri için ilgili diğer kurumlarla birlikte çalışmaya devam edecektir” denildi.

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