Ay-Yıldızlı bayrak Kars’tan yola çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde hayata geçirilen ‘Anadolu Gönül Yolu’ etkinliği kapsamında ayyıldızlı şanlı Türk Bayrakları Serhat şehri Kars’tan yola çıktı.

Kars’tan Edirne’ye 7 bölgeden yola çıkan bayraklar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nde bölgesinde tüm illeri dolaşacak Türk Bayrağı için devir teslim töreni Kars Garnizon Şehitliği’nde gerçekleştirildi.

Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen törene Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Doğan Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

‘Anadolu Gönül Yolu’ 81 Genç, 81 Bayrak etkinliği kapsamında Ardahan’dan yolu çıkan bayrak Garnizon Şehitliği’nden Dilber Deli tarafından Seçkin Sezer’e teslim edildi.

Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Vali Türker Öksüz, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından 18 Mart hem Çanakkale Şehitlerimizi, hem de şehitler günü olarak biliyorsunuz kutuluyoruz. Burada 81 genç, 81 bayrak projesi çerçevesinde bir bayrak devir teslim töreni yapıyoruz. Kuruluşlarımızda kalan gençlerimiz bizim bağımsızlığımızın sembolü olan, istikbalimizin sembolü olan bayrağımızı birbirlerine devrederek Çanakkale Şehitleri’nde son bulacak bir törenin icrasını yapıyoruz” dedi.



“Tarihimiz bu anlamda zaferlerle dolu”

Tarihin zaferlerle dolu olduğunu ifade eden Öksüz, “Biz hem ülke olarak, hem şehir olarak vatan sevgisi, bayrak, istikbal ve bu vatan için canını feda etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Tarihimiz bu anlamda zaferlerle dolu ve feda edişlerle dolu, hepiniz biliyorsunuz Sarıkamış 90 bin vatan evladının vatanı uğruna, istikbali uğruna, bayrak, ezan sevgisi adına ve bunların uğuruna canının feda edildiği çok önemli bir destanın yazıldığı yerdir. Bugünde burada gençlerimiz aynı heyecanla, aynı ruhla, aynı vatan sevgisiyle, bayrak sevgisiyle Çanakkale Şehitlerimizi bir kez daha ve bütün şehitlerimizi bir kez daha burada anmış oluyorlar” diye konuştu.

Türker Öksüz, “Ülkemizdeki vatandaşlarımıza vermek istediğimiz mesaj şudur aslında, biz vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza ecdadımızın sahip çıktığı gibi yıllar önce nasıl canını feda ettiyse, aynı ruhla sahip çıkarak ülkemizi ilelebet sonsuza kadar bağımsız ve hür biçimde yaşatabiliriz” şeklinde konuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda kalan gençler aracılığıyla Doğu Anadolu’yu dolaşacak ayyıldızlı bayrak, diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesi’nde göndere çekilecek.

Öte yandan Ardahan’dan yola çıkan bayrak, Kars’ta teslim edildi. Kars’tan yola çıkan bayrak ise Iğdır’da temsilci gence teslim edilecek. Bayrak son olarak Çanakkale Valiliği’ne iletilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.