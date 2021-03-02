Kars’ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kars’ta, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Kars’ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek amacıyla yemleme çalışmaları yapıldı.
Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars İl Müdürlüğü ekiplerince belirli noktalara besi yemi bırakılırken, ekipler, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının kolay yiyecek bulmalarını sağlamış oldu.
DKMP Kars İl Müdürlüğü’nce kent genelinde yaban hayvanlara yem bırakma çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.