Erbakan 10. yılında Sarıkamış’ta anılıyor

Milli Görüş’ün lideri merhum Prof. Necmettin Erbakan’ın vefatının 10. yılında Merhum Erbakan’ı anma ve anlama programı çerçevesinde Sarıkamış İlçe Başkanlığı stant açarak Milli Gazete Erbakan özel sayısını vatandaşlara dağıttı.

Saadet Partisi Sarıkamış İlçe Başkanı Nesimi Demir, yaptığı açıklamada, “Erbakan hocamızın ahirete intikalinin 10’uncu seneyi devriyesinde kendisini rahmetle anıyoruz. Erbakan Hocamız parçalanmış bir coğrafyayı yeniden bir araya getirmenin, yitirilmiş bir gelecek tasavvurunu yeniden diriltmenin, ezilmiş bir toplumu yeniden ayağa kaldırmanın şahididir. Bizler de O’nun canıyla ve malıyla Allah yolunda cihat ettiğinin şahidiyiz. Allah O’ndan razı olsun. Şehadetini ve hicretini mebrur eylesin. O, 'bir çiçekle bahar gelmez' diyenlere inat 'her bahar bir çiçekle başlar' diyerek atıldı yollara ve Anadolu’da milyonlarca çiçeğin açılmasını sağladı. Çeşitli hile ve desiselerle yasaklı ilan edildi, partileri kapatıldı ama O yılmadı. Herkesin bitti zannettiği bir zamanda, yeniden başlamanın heyecanı içinde 'Daha yapacaklarım var' diyerek öne atıldı. Hasta yatağında dahi üzerine aldığı ağır emanetin hakkını vermeye çalıştı. Merhum Erbakan hocamız 40 yıl boyunca verdiği mücadelenin sonlarına gelmişken en büyük ihanetlere uğradı ve bundan yalnız Allah’a sığındı. 'İman ediyorsanız en yüce sizsiniz.' ayetini gönüllere nakşetti. Düşüncelerinden duruşundan ideallerinden taviz vermeyen birisi olarak göçüp gitti bu dünyadan ve sonunda milyonların katıldığı mütevazı bir törenle Rahman’a kavuştu. Evet, hüznü bugün de hâlâ ciğerimizi yakıyor ama bizlere bıraktığı emanet, gün gibi önümüzde duruyor. Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynuna bir borçtur. Merhum Erbakan hocamız; 'Fırtınalara yön veren, kelebeklerin kanat çırpışıdır.' demişti. Şükürler olsun ki kelebekler kanat çırpmaya devam ediyor. İnsanlık mukaddes fırtınalara gebe, zira yegane kuvvet ve kudret sahibi olan Allah, nurunu tamamlayacaktır" dedi.

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