Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu, teknoloji bağımlılığı karşı uyardı

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, ciddi sorun haline gelen teknoloji bağımlılığı karşı bir takım uyarılarda bulundu.

Lazoğlu, günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte toplumda ve özellikle çocuklarda görülen hastalıkların yön değiştirdiğini gözlemlediklerini belirtti.

Lazoğlu, yaşamın ortasına teknolojik aletlerin ve internetin yerleşmiş bulunduğunu ve bu yaşam tarzının, aile yapısını, eğitimi dahi etkilediğini söyledi.

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, “Teknolojinin birçok alanda bizlere fayda sağladığı tabi ki göz ardı edilemez ancak sağladığı faydalar yanında bilinçsiz ve uzun süreli kullanımında fiziki, sosyal ve duygusal açıdan oluşacak problemlerde kaçınılmaz olmaktadır. Durum böyle olunca hayatımızı kolaylaştıran internet yanında yeni bir hastalığın ortaya çıkmasına sebep oluyor “Teknoloji bağımlılığı” tüm ülke genelinde Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında alınan birçok önlemle birlikte özellikle okul çağındaki çocuklarımız okula gidemez parklarda oynayamaz oldular ve evlerinde daha çok vakit geçirmek zorunda kaldılar. Evde kaldıkları bu süre zarfında tabletler/telefonlarda oyunlar oynuyor veya sosyal medyada vakit geçiriyorlar internette geçirdikleri bu süre zarfında bilinçsiz kullanım yanı sıra interneti kullanma sürelerinin gereğinden uzun olması teknoloji bağımlılığına sebep olmaktadır” dedi.

2 yaşından küçük çocuklar için internet, televizyon veya bilgisayarla tanıştırmak pek uygun bir davranış değildir diyen Lazoğlu, “Okul öncesi çocuklarımızda günlük 30 dakika internette vakit geçirmeleri yeterlidir. İlköğretimin ilk 4 yıl düzeyindeki çocuklarımızda ödevleri haricinde kalan zamanda 45 dakika internet kullanımı yeterlidir. Sonraki yıllarda hafta sonu esnek olunabilir ve 1 saat yeterli olacaktır. Ebeveyn kontrolünde bilinçli ve yeterli sürede kullanılan internet ile teknoloji bağımlılığı değil güzel faydalarını almış oluruz. Tüm halkımız Teknoloji bağımlılığı konusunda ilimizde hizmet vermekte olan Sağlıklı Yaşam Merkezinde ve Harakani Devlet Hastanesinde bulunan çocuk gelişim uzmanlarımız ve psikologlarımızdan bilgi ve destek alabilirler” diye konuştu.

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