Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor

DHA

Atının kuyruğunu her gün farklı bağlıyor


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)TARİHTE savaş meydanlarının vazgeçilmezi olan atların kuyruklarının ayaklarına dolanmaması için yapılan bağlama işlemi günümüzde de devam ediyor. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale Köyü Muhtarı Gültekin Ocakverdi, gözü gibi baktığı 'Moğoltay' ismini verdiği atının kuyruğunu her gün farklı şekillerde bağlıyor.
Bölgede rahvan at biniciliğinin en yaygın olduğu Arpaçay ilçesinde at sevdası önemli yer alıyor. İlçede gençler tarafından köyde binek hayvanı olarak kullanılan rahvan atlar büyük ilgi görüyor. Arpaçay´da rahvan at satın alanlar ise bu bölgede yetiştirilen atların güzelliğini dilden dile anlatıyor. İlçeye bağlı Karakale köyünde muhtar Gültekin Ocakverdi 4 yıldır rahvan at bakıcılığı yapıyor. Yaz mevsimlerinde yaklaşık 1,5 ay tarla işlerini takip için baktığı atını diğer zamanlarda ahırında yemle besliyor. Fırsat buldukça da ata binerek köyde gezen Ocakverdi hem ata antrenman yaptırıyor hem de zinde kalabilmek için spor yapmış oluyor.
'Moğoltay' ismini verdiği atına gözü gibi bakan muhtar Ocakverdi her binişinde atın kuyruğunu farklı şekillerde bağlıyor, bakımını yapıyor ve köy meydanında atıyla birlikte geziye çıkıyor. Atın kuyruğunun bağlanmasının önemine değinen Muhtar Gültekin Ocakverdi, "Bunun sebepleri arasında atın kuyruktan soğuk almaması, kuyruğun çamura bulanmaması ve atın daha şık görünmesidir. Ben de birçok örgü modeli biliyorum. Bu nedele atın kuyruğunu sık sık örerim. Birçok kişi de bunu öğretmişimdir" diye konuştu.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-03-04 08:38:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Alp Disiplini A Grubu yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Alp Disiplini A Grubu yarışları sona erdi
Magandalar, köy tabelasını hedef tahtası haline getirmiş
YEREL HABERLER Magandalar, köy tabelasını hedef tahtası haline ...
Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu, teknoloji bağımlılığı karşı uyardı
YEREL HABERLER Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu, teknoloji bağımlılığı ...
Kars’ta AFAD arama kurtarma malzemelerini sergiledi
YEREL HABERLER Kars’ta AFAD arama kurtarma malzemelerini sergiledi
Kars’ta Deprem Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Kars’ta Deprem Haftası etkinlikleri
Kars’ta bir köyde karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Kars’ta bir köyde karantina kaldırıldı
Erbakan 10. yılında Sarıkamış’ta anılıyor
YEREL HABERLER Erbakan 10. yılında Sarıkamış’ta anılıyor
Kars’ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Kars’ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Ay-Yıldızlı bayrak Kars’tan yola çıktı
YEREL HABERLER Ay-Yıldızlı bayrak Kars’tan yola çıktı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
YEREL HABERLER Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı