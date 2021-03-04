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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış’ta geniş kapsamlı Pandemi denetimi

İHA

Sarıkamış’ta geniş kapsamlı Pandemi denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge kapsamında tüm ülke genelinde denetimler yapılacağı bildirgesi kapsamında Sarıkamış’ta geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.
Denetimlere, İlçe Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya ve Emniyet Müdürü Erden Sakarya katıldı.
Vatandaşların genelde yoğunlukla bulunduğu yerlerin yanı sıra, Kahvehane, Lokanta ve Restorantlarda denetimler yapıldı.
Kaymakam Koşal denetimler esnasında hem vatandaşlara hem de işletme sahiplerine HES Uygulaması konusunda bilgiler vererek özellikle müşterilere HES Kodu sorulması ve mutlaka kontrol edilmesi gerekliliği konusunda bilgi ve uyarılar yapıldı.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, “Aldığımız ve uyguladığımız her tedbirler, yine vatandaşlarımızın sağlığı yanı sıra birlikte yaşayacağımız güzel günlerinde habercisi olacaktır. Vatandaşlarımız ve esnaflarımızdan ricamız Devletimizin aldığı tüm kural ve kaidelere uymaları olacaktır. Bu zorlu süreçte görev yapan, Sağlık Personellerimize, Kolluk Kuvvetlerimize ve duyarlılıklarından dolayı Sarıkamışlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Yeni uygulanan "Dinamik Tedbirler" kapsamında Sarıkamış Merkezde 15 ekip 72 personel, köylerde ise 26 ekip ekip 133 personel toplam 41 ekip 205 personel denetimlere katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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