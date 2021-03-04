Karslı atletler dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti

Karslı öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Atletizm Federasyonunca Atletizm Geliştirme Projesi’nde dereceye girmek için ter döktü.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Atletizm Federasyonunca Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında atletizm yarışması düzenlendi. Atletizm İl Temsilcisi Bahattin İnce koordinesinde Kars Şehir Stadyumunda düzenlenen yarışmada öğrenciler dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

49 bayan ve 49 erkek olmak üzere toplam 98 öğrencinin ter döktüğü yarışma pandemi tedbirleri altında gerçekleştirildi.

Düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler 20 Mart’ta Ardahan’da yapılacak Bölgesel yarışmalara katılmaya hak kazandı.

Düzenlenen yarışmalarla ilgili açıklamada bulunan Atletizm İl Temsilcisi Bahattin İnce, “Atletizm Geliştirme projesi kapsamında tüm Türkiye’de yapılan yarışmalar ilimizde de başladı. Final yarışmalarında 20042005, 20062007 ve 20082009 doğumlu bayanlar ve erkekler şeklinde 6 kategori gerçekleştirildi. Burada ilk 5’e giren sporcularımız 20 Mart’ta Ardahan’da yapılacak Bölgesel yarışmaya katılacak. Ardahan’da yapılan yarışmalarda da takım olarak ilk 6’ya giren sporcularımız Artvin’de yapılacak olan yarışmaya ve burada da yine ilk 6’ya giren sporcularımız Hatay’da yapılacak olan yarı final yarışmasına katılacak. Gaziantep’de yapılacak olan final yarışmamıza da ilk 3’e giren sporcularımız katılacak” dedi.

Düzenlenen yarışmalarda 20042005 bayanlarda birinci Ellanur Kurt, ikinci Güneş Bozyel ve üçüncü Yağmur Avönçli, 20042005 erkeklerde birinci Utku Göler, ikinci Bora Güneş ve üçüncü Yunus Emre Altun, 20062007 bayanlarda birinci Berfin Gümüş, ikinci Fatma Altun ve üçüncü Zennure Güneş, 20062007 erkeklerde birinci Muhammet Çiftçi, ikinci Faruk Hagi ve üçüncü Umut Göler, 20082009 bayanlarda birinci Dilanur Aras, ikinci Elanur Aras ve üçüncü Berfin Timuçin, 20082009 erkeklerde ise birinci Semih Öztürk, ikinci Yusuf Ali Birdal ve üçüncü Yahya Tahir oldu.

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