Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu’ndan bağımlılık uyarısı!

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, bağımlılık konusunda toplumda farkındalık düzeyini arttırılması gerektiğini

Lazoğlu, Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda tütün, alkol ve uyuşturucu madde kullanım oranının hızla artmakta olduğunu, madde kullanma yaşının da düştüğünü söyledi.

DR. Lazoğlu, “Bağımlılığın her türü tehlikeli ve zararlıdır ancak şüphesiz en sakıncalısı uyuşturucu madde bağımlılığıdır. Madde bağımlılığı kişinin beden ve ruh sağlığını, aile ve sosyal yaşamını bozacak derecede devamlı madde alma isteği ve bu isteği durduramamasıdır” dedi.

Lazoülu, “Madde kullanımına ara verdiğinde yoksunluk belirtileri yaşar. Zamanla madde kullanım sıklığını ve dozunu artırır. Bir süre sonra maddesiz yaşam sürdüremez. Madde bağımlılığının kişi ve toplum için felaket düzeyinde sonuçları oluşmasına rağmen kişi kullanmakta ısrarcıdır. Her durumda, koşulda temin etmek ister ve maddenin oluşturduğu etkiden dolayı sağlıklı düşünme yetisini kaybetmiştir. Çok kısa süre içerisinde bağımlılık oluşmaya başlar ve kişi farkında dahi olmadan tüm hayatını esir almış olur, artık kişi işini yürütemez, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmaz, aile hayatı dağılır ve ciddi düzeyde sağlık sorunları oluşur hatta can kayıplarıyla da sonuçlanan birçok bağımlı vaka kayıtlarda mevcuttur” diye konuştu.

Bağımlılığın her türü teknoloji, kumar, alkol, sigara, uyuşturucu madde kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlar doğurduğuna dikkat Çeken Lazoğlu, “ Madde kullanımı her yaşta, her cinste, her sosyoekonomik düzeyde ve her toplumda görülebilir. Ancak ergenlik dönemindeki gençlerde daha sık gözlenmektedir. Arkadaş ortamı, merak etme duygusu veya belirli bir guruba ait olma isteği gençlerin madde kullanımıyla tanışmasına sebep olmaktadır. Ebeveynler çocukları ile sağlam bir iletişim kurmalı arkadaş çevresini ve davranışlarını çok iyi gözlemlemeli. Çocuklarına asla sırt çevirmemeli sert bir yaklaşım dili ile değil tam aksine şefkat ve sevgiyle yaklaşmalı. Siz, bir yakınınız veya çevrenizden biri bağımlı olabilirsiniz bırakmak için asla geç değil. Sizlere bağımlılıkla mücadele sürecinde ücretsiz destek olacak birçok kuruluşumuz bulunmaktadır” diye konuştu.

Lazoğlu, “En kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurarak uzman doktor desteği alabilir veya 115 YEDAM Danışma Hattını arayarak tütün, alkol, kumar, teknoloji, madde bağımlılarına ve yakınlarına sağlanan ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği alabilirsiniz. Hiçbir şey hayatınızdan değerli değildir” şeklinde konuştu.

