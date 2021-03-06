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'Bozkırın ortasında vaha'; Benliahmet İstasyonu

DHA

'Bozkırın ortasında vaha'; Benliahmet İstasyonu


Salih TEKİN/SELİM (Kars), (DHA)KARS'ın Selim ilçesinde, 'bozkırın ortasındaki vaha' olarak bilinen Benliahmet İstasyonu, çam ağaçlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) çalışan Bayram Karahan tarafından 52 yıl önce çam fidanlarıyla yeşil görünüme kavuşturulan Benliahmet Tren İstasyonu, yaz aylarında mesire alanı oluyor. Yaklaşık 20 bin çam ağacının bulunduğu istasyon, karlı kaplı arazide yeşil koridor gibi yer alıyor.
TCDD tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı tren yolları ile tren istasyonları çevresine, yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla çam fidanı dikilmesi kararı alındı. Selim ilçesindeki Benliahmet İstasyonu'na ilk fidanları, 1969 yılında istasyon görevlisi Bayram Karahan dikti. Bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına daha sonraki yıllarda da devam edildi. İstasyonda görev yapanların sürdürdüğü çalışmayla 82 dönümlük araziye, 20 bine yakın çam fidanı dikildi. Korunarak, bugüne kadar getirilen çam ağaçları, her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Tren yolunun her iki tarafı, yeşillendirilirken istasyondaki çamlar, ray kenarlarına sıralı dikilmiş haliyle ilgi çekiyor. Hafta sonları halkın uğrak yeri haline gelen istasyon, kış aylarında beyaza bürünen ovada görsel güzellik sunuyor. 
HASAR GÖREN BİNALAR YIKILIYOR
Etrafında çam ağaçlarıyla ovada yeşil koridoru andıran istasyon alanındaki binaların ise yıkımına başlandı. İstasyona ismini veren Benliahmet köyünden Hamza Ertuğrul (75), hasar gören binaların pencere ve kapılarının kırılmış halde olduğunu söyledi. Ertuğrul, "Devletin verdiği fidanları akrabam Bayram Karahan dikti. İstasyon ormanı güzel oldu. Yazın orada piknik yapıyorlar. Gerek bizim köyden gerekse civar köylerden gelenler oluyor. Çok güzel bir yer. Çeşmesi var, suyu var, her şeyi var. Yalnız binaları biraz eskidi. İstasyonda artık tren durmuyor. Eskiden tren duruyordu, makinistler hep oradan gelip geçiyordu. Demir yolu çalışanları, orada yatıp kalkıyordu. Her şeyi muntazamdı. Şimdi ise eskidi, tren de durmuyor, direkt Kars'a geçip gidiyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Selim Salih TEKİN
2021-03-06 08:29:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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