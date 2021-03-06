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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta çözülen buzlar balıkçılara yaradı

İHA

Kars’ta çözülen buzlar balıkçılara yaradı

Kars’ta havaların sıcak gitmesinden dolayı buzları çözülen dereler balıkçıların akınına uğradı. Derelerin buzlarının erimesi en çok balıkçılara yaradı. Sıcak havayı da fırsat bilen balıkçılar, bol bol balık tuttu.
Kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla çözülen dereler balıkçıların uğrak yeri oldu. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Arpaçay Deresine gelen balıkçı, üzerine giydiği tulumla suya girerek balık avladı. Kıyılarda bulunan buz tabakasının önüne attığı ağla balık tutan balıkçılar bu mevsimden dereden çıkan tatlı su kefallerinin çok lezzetli olduğunu belirttiler.
Kışın su soğuk olduğu balıkların çok lezzetli olduğuna dikkat çeken, “Şuanda buzları kırarak balık tutmaya çalışıyorum. Havalar biraz ısındığı için balıklar derinlere gitmiş. Yalnız buzların altından nasibimizi aldık. Daha fazla tutmayacağım, burada bırakacağım. Sonuçta yiyeceğim kadarını çıkardım” dedi.
Arpaçay Bardaklı köyü deresinde arkadaşlarıyla birlikte soğuk suya girerek balık avlayan balıkçılar daha sonra soğuk sudan çıkardıkları balıklarla evlerinin yolunu tuttular.
Kars’ta özellikle kışın soğuk hava ve buz gibi sudan çıkan balıkların çok lezzetli olduğunu vurgulanıyor. Soğuk suda balıkların tadının yazın tutulan balıklardan daha iyi olduğunu inanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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