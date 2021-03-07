Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

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Kars’ta güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Kars, Erzurum ve Ağrı’da kuvvetli kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı. Kar yağışının gece de etkili olması beklenirken hava sıcaklığı kentte eksi 5 derece olarak ölçüldü.

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