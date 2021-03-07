Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Kars, Erzurum ve Ağrı’da kuvvetli kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı. Kar yağışının gece de etkili olması beklenirken hava sıcaklığı kentte eksi 5 derece olarak ölçüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.