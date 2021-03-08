Sarıkamış'ta jandarma kadınlara karanfil dağıttı

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Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde jandarma ekipleri, kayak yapan yerli ve yabancı kadınlara karanfil vererek Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınlar uygulamadan memnun kalırken, jandarma ekiplerine karanfillerden dolayı teşekkür ettiler.

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